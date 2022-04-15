15 Nisan 2022, Cuma
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Vesayetin hikayesi | Türkiye’de vesayet sistemi nasıl çalışıyor? Kimler vesayetin sesi oldu?
Türkiye'de birileri bir zamanlar darbe yapmak için her fırsatta harekete geçiyordu. Şimdi ise milletin iradesi ile vesayet odakları sus-pus oldu. Peki o günlerden bugünlere nasıl gelindi? Türkiye’de vesayet bitti mi? AK Parti vesayet sistemini nasıl rahatsız etti? ABD ve Batı vesayeti nasıl işliyordu? İşte tüm detaylar…