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Vesayetin hikayesi | Türkiye’de vesayet sistemi nasıl çalışıyor? Kimler vesayetin sesi oldu?

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Giriş: 15.04.2022 13:03
Güncelleme:15.04.2022 13:03
Türkiye'de birileri bir zamanlar darbe yapmak için her fırsatta harekete geçiyordu. Şimdi ise milletin iradesi ile vesayet odakları sus-pus oldu. Peki o günlerden bugünlere nasıl gelindi? Türkiye’de vesayet bitti mi? AK Parti vesayet sistemini nasıl rahatsız etti? ABD ve Batı vesayeti nasıl işliyordu? İşte tüm detaylar…
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Türkiye’de vesayetin hikayesi
Türkiye'de vesayetin hikayesi
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