Türkiye'yi Batılılaştırma planının amacı neydi? | A Haber ANALİZ

Türkiye geçmişte olduğu gibi yakın dönemde de batılılaşma sancısını derin bir biçimde yaşadı. Özellikle cumhuriyet tarihi boyunca, cumhuriyetin yönetici seçkinlerinin uyguladığı Batılı olmaktan çok "Batıcı" politikalar ülkeyi her gün geriye götürdü. Ancak son 18 yıldır uygulanan politikalarla vesayet kurumlarından tek tek kurtulan devlet aklı Türkiye'yi yine asli kimliğine döndürdü. Bu yüzden Türkiye bugün Suriye'de, Akdeniz'de, Afrika'da oyun kurucu rolünde... Geçmişten bugüne Batılılaşma hamleleri analiz haberimizde...