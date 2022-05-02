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Türkiye'nin marka değeri nasıl arttı?Dış politikada ilkeli ve vicdanlı duruş

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Giriş: 02.05.2022 14:50
Güncelleme:02.05.2022 14:55
Türkiye'nin son yirmi yıldır parolası üretim... Hemen her alanda başlatılan üretim seferberliği, Türkiye'yi hem güçlendirdi, hem de bağımsızlaştırdı. Bölgesindeki krizler karşısında ilkeli ve vicdanlı duruşuyla da etkili, güvenilir ve garantörlüğü talep edilen bir ülke oldu. İşte Türkiye'nin marka değeri nasıl arttırdığı…
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