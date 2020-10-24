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Türkiye artık iki mevsim mi yaşıyor? Yazın süresi mi uzuyor? Uzman isim A Haber’de değerlendirdi

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Giriş: 24.10.2020 14:28
Güncelleme:24.10.2020 14:28
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan değerlendirmede 2020 yılı Eylül ayı ile 1981-2010 yılları arasındaki 30 yıllık dönemdeki Eylül ayları karşılaştırıldı. Buna göre, 30 yıllık dönemdeki eylül ayları ortalama sıcaklığı 20.5 derece iken, 2020 Eylül ayı sıcaklığı 23.9 derece olarak gerçekleşti. Bu durum Türkiye’de iki mevsim mi yaşanıyor? Sorularını akıllara getirdi. A Haber canlı yayınına bağlanan Meteoroloji Mühendisi Prof. Dr. Hüseyin Toros konu hakkında önemli açıklamalar yaptı. Hüseyin Toros, “Şu anda ülkemizde pastırma yazı söz konusu. Ülkemiz yüksek basınç alanı etkisinde güneşli havalar yaşanıyor. Eylül ayı sıcaklıkları ortalamaların üzerinde 24 dereceye yakın seyretti. Dünyada değişimler yaşanıyor bunun etkilerini görüyoruz.” ifadelerini kullandı. İşte uzman ismin açıklamalarından detaylar…
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