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Başkan Erdoğan, Mark Rutte ile görüşecek! NATO’nun yeni Genel Sekteri Rutte mi olacak?

ahaber.com.tr
Tülay Ayçiçek
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Giriş: 26.04.2024 09:11
NATO'nun bugünlerde önemli bir konusu var. O da Genel Sekreter Jens Stoltenberg'in yerine kimin geçeceği. Bu göreve en yakın isim; Hollanda Başbakanı Mark Rutte. Türkiye ve Macaristan henüz Rutte ismine desteğini açıklamadı ama gözler bugüne çevrildi. Çünkü Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rutte ile bugün Dolmabahçe 'de görüşecek. 32 üyeli NATO'nun hedefi Washington Zirvesi'nde yeni Genel Sekreteri açıklamak. . Bu yüzden de gözler 11-12 Temmuz'da Washington'da yapılacak zirvede. NATO'nun önemli müttefiklerinden olan Türkiye'nin vereceği karar da bu yüzden önemli.
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