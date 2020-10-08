Son dakika: İstanbul'da dolu yağdı mı, yağacak mı? İstanbul'a dolu ne zaman yağacak? Meteoroloji son uyarı...
İstanbul'da dolu yağdı mı, yağacak mı? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan İstanbul'da dolu yağacak açıklaması sonrasında vatandaşlar önlemlerini almıştı. Saatlerin ilerlemesi sonrasında " İstanbul'da dolu yağdı mı, yağacak mı?" sorusunun cevabı araştırılmaya başlandı. İşte, İstanbul'da dolu yağdı mı, yağacak mı? İstanbul'a dolu yağacak mı? Meteoroloji son uyarı...
İstanbul'da dolu yağdı mı, yağacak mı? İstanbul'a dolu ne zaman yağacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava tahmini uzmanı Muammer Bil, Marmara'daki dolu yağışı hakkında A Haber'e son dakika açıklamasında bulundu. İstanbullu vatandaşlar dolu yağışının ne zaman başlayacağını sorgulamayı sürdürüyor. İşte, İstanbul'da dolu yağdı mı, yağacak mı? İstanbul'a dolu ne zaman yağacak? Meteoroloji son uyarı...
DOLU YAĞIŞI ŞİDDETLİ OLACAK MI?
Ajans gün içi programına konuk olan Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden hava tahmini uzmanı Muammer Bil, İstanbul'da beklenen dolu yağışına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Muammer Çil, dolu yağışının yerel bazda olacağını ifade ederken geçmişte olduğu gibi büyük şiddette bir yağışın olmayacağını ifade etti.
İstanbul'da tahmin edilen hava sıcaklıkları ise şu şekilde:
8-9-10-11 Ekim İstanbul hava durumu
8 Ekim Perşembe: Gök Gürültülü Sağanak Yağışlı; en düşük 23, en yüksek 24 derece.
9 Ekim Cuma: Gök Gürültülü Sağanak Yağışlı; en düşük 18, en yüksek 20 derece.
10 Ekim Cumartesi: Sağanak Yağışlı; en düşük 18, en yüksek 20 derece.
11 Ekim Pazar: Parçalı Bulutlu; en düşük 17, en yüksek 22 derece.
ÜSKÜDAR'DA SIKI ÖNLEM
Daha önceki dolu yağışlarında araçları ve evleri zarar gören Üsküdar Dönmedolap Mahallesi sakinleri, otomobillerinin üzerine battaniye, kilim ve karton örterek iplerle sıkı sıkı bağladı.
AVCILAR'DA ARAÇLARIN ÜZERİ ÖRTÜLDÜ
Öte yandan Avcılar'da da pek çok vatandaşın, otomobillerini korumak için muşamba ve battaniyelerle önlem aldığı görüldü.
ÜMRANİYE'DE ARAÇLARIN ÜSTÜ BATTANİYELERLE KAPATILDI
Dolu ve yoğun yağış uyarısı sonrası Ümraniye'de de vatandaşlar önlemlerini aldı. Dolu için önlem alan Arif Savaş, "Elimizden gelen önlemleri aldık. Artık gerisi takdiri ilahidir. Bakalım bundan sonra ne olacak. Arabamızın üzerini yorganlarla, battaniyelerle kapatmaya çalıştık." şeklinde konuştu.
"BU HAVADA DOLU MOLU YAĞMAZ."
Dolunun yağmayacağını söyleyen Aykut İbrahim Şişman, "Hiçbir önlem almadım. Meteoroloji dolu uyarısında bulundu ancak bu havada dolu yağmaz. Ümraniye için yağmaz. Balıkesir- Bursa tarafına yağacak. Marmara bölgesinde yağacağı için arkadaşlar arabaları sardılar. Bu havada ben bakıyorum hiç dolu yağacak bir hava yok. Yağsaydı önlem alırdım. Ben meteorolojiden daha iyi biliyorum. Bu havada dolu molu yağmaz."diye konuştu.
METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ UYARMIŞTI
MGM dün yaptığı uyarıda, "Yarın sabah saatlerinden itibaren Marmara bölge genelinde görülecek olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, kuvvetli (21-50 Kg/m2), Trakya Kesimi, İstanbul, Balıkesir ve Çanakkale çevreleri ile Bursa'nın batı ilçelerinde yerel olarak çok kuvvetli (40-75 Kg/m2) olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı ve hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" ifadelerine yer vermişti.