İstanbul'da dolu yağdı mı, yağacak mı? İstanbul'a dolu ne zaman yağacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava tahmini uzmanı Muammer Bil, Marmara'daki dolu yağışı hakkında A Haber'e son dakika açıklamasında bulundu. İstanbullu vatandaşlar dolu yağışının ne zaman başlayacağını sorgulamayı sürdürüyor. İşte, İstanbul'da dolu yağdı mı, yağacak mı? İstanbul'a dolu ne zaman yağacak? Meteoroloji son uyarı...

DOLU YAĞIŞI ŞİDDETLİ OLACAK MI?

Ajans gün içi programına konuk olan Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden hava tahmini uzmanı Muammer Bil, İstanbul'da beklenen dolu yağışına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Muammer Çil, dolu yağışının yerel bazda olacağını ifade ederken geçmişte olduğu gibi büyük şiddette bir yağışın olmayacağını ifade etti.