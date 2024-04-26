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İstanbul’da pasta ve çikolata fuar! Tatlı severler bu fuarda buluştu

ahaber.com.tr
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Giriş: 26.04.2024 08:59
İstanbul Fuar Merkezi kapılarını bu kez pasta ve çikolata teknolojileri için açtı. Fuar alanında ortaya lezzetli görüntüler çıktı. 400 kiloluk 3 metre pasta dikkatleri çekti.
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