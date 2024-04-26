İstanbul’da pasta ve çikolata fuar! Tatlı severler bu fuarda buluştu

İstanbul Fuar Merkezi kapılarını bu kez pasta ve çikolata teknolojileri için açtı. Fuar alanında ortaya lezzetli görüntüler çıktı. 400 kiloluk 3 metre pasta dikkatleri çekti.

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