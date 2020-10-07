Son dakika: İstanbul için dolu alarmı! Meteoroloji saat verdi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, yarın saat 09.00 itibarıyla şiddetli yağış beklendiği belirtilerek, "Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, yerel olarak çok kuvvetli (40-75 Kg/m2) olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı ve hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.