Son dakika: İstanbul için dolu alarmı! Meteoroloji saat verdi
Son dakika haberine göre, Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul için 'turuncu' kategoride uyarı yayınlayarak dolu uyarısı yaptı. Öte yandan vatandaşlara ani sel, su baskını, yıldırım uyarısında bulunuldu.
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, yarın saat 09.00 itibarıyla şiddetli yağış beklendiği belirtilerek, "Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, yerel olarak çok kuvvetli (40-75 Kg/m2) olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı ve hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.