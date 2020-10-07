07 Ekim 2020, Çarşamba
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Son dakika: İstanbul için dolu alarmı! Meteoroloji saat verdi

Son dakika haberine göre, Meteoroloji Genel Müdürlüğü, için 'turuncu' kategoride uyarı yayınlayarak dolu uyarısı yaptı. Öte yandan vatandaşlara ani , su baskını, yıldırım uyarısında bulunuldu.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 07.10.2020 Güncelleme Tarihi: 07.10.2020
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Son dakika: İstanbul için dolu alarmı! Meteoroloji saat verdi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, yarın saat 09.00 itibarıyla şiddetli yağış beklendiği belirtilerek, "Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, yerel olarak çok kuvvetli (40-75 Kg/m2) olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı ve hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.

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