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İYİ Parti’de üst düzey istifa! Seyircisiz kongre tartışması

ahaber.com.tr
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Giriş: 26.04.2024 08:50
İYİ Parti'de kurultayın seyircisiz yapılmasına karar verildi. Karar, genel başkan adayları arasında tartışmaya yol açtı. Tartışmalar sürerken genel başkanlık için yarışacak adayların pusulalarının rengi de belli oldu. İYİ Parti'den bir de istifa haberi geldi.
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