26 Nisan 2024, Cuma
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İYİ Parti’de üst düzey istifa! Seyircisiz kongre tartışması
İYİ Parti'de kurultayın seyircisiz yapılmasına karar verildi. Karar, genel başkan adayları arasında tartışmaya yol açtı. Tartışmalar sürerken genel başkanlık için yarışacak adayların pusulalarının rengi de belli oldu. İYİ Parti'den bir de istifa haberi geldi.