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Tren vagonları kullanıma açıldı! İşte Malatya'da son durum

A Haber
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Giriş: 08.02.2023 10:56
Son dakika deprem haberi... Malatya’da tren vagonları depremzedelere yuva oldu. Son durumu A Haber muhabiri Barış Türel bölgeden aktardı.
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