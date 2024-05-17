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Başkan Erdoğan imzaladı! Tasarruf Tedbirleri Genelgesi Resmi Gazete'de yayımlandı

ahaber.com.tr
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Giriş: 17.05.2024 00:42
Geçtiğimiz günlerde ayrıntıları açıklanan kamuda tasarruf tedbirleri, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.
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Tasarruf Tedbirleri Genelgesi Resmi Gazete’de yayımlandı
Tasarruf Tedbirleri Genelgesi Resmi Gazete'de yayımlandı
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