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Başkan Erdoğan imzaladı: Dışişleri Bakanlığı'na atamalar Resmi Gazete'de

ahaber.com.tr
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Giriş: 17.05.2024 00:30
Son dakika... Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Dışişleri Bakan Yardımcılığı görevine Ayşe Berris Ekinci, Nuh Yılmaz ve Burhanettin Duran atandı.
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