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Demirtaş'ın cezası belli oldu! 47 ayrı suçtan 42 yıl hapis cezası aldı

ahaber.com.tr
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Giriş: 16.05.2024 17:43
Selahattin Demirtaş hakkında devletin birliğini ve ülkü bütünlüğünü bozmaya yardım suçundan 28 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Tutukluluk halinin devamına karar verildi. 10 yıl daha hapis alan Demirtaş'ın cezası 38 yıl 6 aya çıktı. 47 suçtan yargılanan Demirtaş'ın hapis cezası 42 yıla yükseldi.
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47 ayrı suçtan 42 yıl hapis cezası aldı!
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