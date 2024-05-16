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Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında sıcak gelişme! Ankara Organize Şube Müdürü serbest bırakıldı

ahaber.com.tr
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Giriş: 16.05.2024 19:53
6-8 Ekim olaylarına ilişkin Eski HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ile Figen Yüksekdağ'ın da yargılandığı davada karar çıktı. Detayları A Haber muhabiri Hacıalioğlu aktardı...
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