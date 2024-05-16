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6-8 Ekim davasında 10 yıl sonra karar! Kaos tetikçilerinin planı neydi? Davanın perde arkası A Haber'de değerlendirildi

ahaber.com.tr
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Giriş: 16.05.2024 22:56
HDP eski eş başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın da yargılandığı 6-8 Ekim olaylarına ilişkin davada ilk karar açıklanıyor. Kobani Davası kapsamında Ahmet Türk 10 yıl hapis cezasına çarptırılırken, Figen Yüksekdağ ise 30 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Selahattin Demirtaş için istenen ceza 42 yıl olarak açıklanırken tutukluluk halinin devamına karar verildi. Davaya ilişkin değerlendirmeler A Haber'de yayınlanan Aklın Yolu programında uzman isimler tarafından yorumlandı. İşte detaylar...
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