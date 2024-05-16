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Başkan Erdoğan Gürcistan Başbakanı Irakli Kobakhidze'yi resmi törenle karşıladı

ahaber.com.tr
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Giriş: 16.05.2024 16:53
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Gürcistan Başbakanı Irakli Kobakhidze'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşıladı. Karşılama sonrası ikili görüşmeye geçildi.
Başkan Erdoğan Kobakhidze’yi resmi törenle karşıladı
Başkan Erdoğan Kobakhidze'yi resmi törenle karşıladı
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