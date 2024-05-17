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28 Şubat sanıklarına af: Çevik Bir ile Fevzi Türkeri tahliye edilecek

ahaber.com.tr
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Giriş: 17.05.2024 00:29
28 Şubat Davası’nda yargılanan hasta ve ileri yaştaki tutuklu komutanlar Çevik Bir, Fevzi Türkeri, Cevat Temel Özkaynak, Yıldırım Türker, Çetin Doğan ve Erol Özkasnak'ın cezaları kaldırıldı. İşte detaylar..
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