28 Şubat sanıklarına af: Çevik Bir ile Fevzi Türkeri tahliye edilecek

28 Şubat Davası’nda yargılanan hasta ve ileri yaştaki tutuklu komutanlar Çevik Bir, Fevzi Türkeri, Cevat Temel Özkaynak, Yıldırım Türker, Çetin Doğan ve Erol Özkasnak'ın cezaları kaldırıldı. İşte detaylar..

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