ABD’den Nijer’e Rusya ve İran tehdidi! Nijer ABD ile anlaşmaları neden feshetti?

ABD ile Afrika ülkesi Nijer arasında tansiyon yükseldi. Nijer Başbakanı Ali Lamine Zeine gerilime dair ilk kez konuştu. ABD'nin İran ve Rusya ile ilişkileri kesmeleri için tehdit ettiğini, bunun üzere ABD ile yapılan askeri anlaşmaları feshettiklerini duyurdu.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN