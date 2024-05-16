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Başkan Erdoğan ile Gürcistan Başbakanı Kobakhidze açıklamalarda bulundu!

ahaber.com.tr
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Giriş: 16.05.2024 18:40
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Gürcistan Başbakanı Irakli Kobakhidze ile Ortak Basın Toplantısı’nda önemli açıklamalarda bulundu. Gürcistan ile ticaret hacminin yükseleceğini vurgulayan Başkan Erdoğan, "Geçtiğimiz yıl ikili ticaret hacminde 3 milyar dolara ulaştık. Yeni hedef olarak 5 milyar dolar üzerinde durduk. Gürcistan'ın büyük altyapı projelerine desteğine hazır olduğumu ilettim" ifadelerini kullandı. Başkan Erdoğan, FETÖ ve PKK gibi terör örgütlerinin ensesinde olmaya devam edileceğini vurguladı. Öte yandan Gürcistan Başbakanı Kobakhidze, Başkan Erdoğan'a yönelik övgü dolu sözler kullanarak, "Liderliğiniz bizlere örnek oluyor." dedi.
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