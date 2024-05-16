16 Mayıs 2024, Perşembe
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DEM Parti’nin önergesi Meclis'i gerdi! CHP’den DEM Parti’ye destek | Tansiyon yükseldi, sinirler gerildi
Meclis Genel Kurulunda DEM Parti’nin "anadilde eğitime ilişkin grup önerisinin görüşülmesi sırasında tartışma yaşandı. CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu da DEM Parti’nin önergesini desteklediklerini belirtti, konuşmasının sonunda Kürtçe konuşunca, AK Parti ve MHP sıralarından tepki gecikmedi. İşte detaylar…