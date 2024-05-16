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CHP'li Avukat Feyza Altun'a 9 ay hapis cezası! İslam'a ve kutsal kitabımız Kur'an'a kalleş sözler sarf etmişti

ahaber.com.tr
İHA
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Giriş: 16.05.2024 18:16
CHP'li Avukat Feyza Altun sosyal medyadaki şeriatla ilgili paylaşımı nedeniyle yargılandığı davada 'Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme' suçundan 9 ay hapis cezasıyla cezalandırıldı.
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