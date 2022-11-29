29 Kasım 2022, Salı
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Suriye'ye kara harekatı ne zaman? Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan A Haber canlı yayınında önemli açıklamalar
Son dakika haberi... Suriye'ye 5. harekat ne zaman? Olası harekatta hedef neresi? Suriye ile diyalog harekatı nasıl etkiler? Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, A Haber Ankara Temsilcisi Murat Akgün'ün sorularını yanıtladı. Kalın, "Yarın, haftaya veya her an olabilir. Farklı şekilde operasyonlar yapılabilir. Bu operasyonlar her an yapılabilir." ifadelerini kullandı. Diğer ülkelerin tavrı ile ilgili ise "Türkiye kendi güvenlik kaygılarını gidermek için kimseden icazet almaz kimseye hesap vermez." dedi.