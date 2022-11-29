29 Kasım 2022, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Suriye'ye kara harekatı ne zaman? Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan A Haber canlı yayınında önemli açıklamalar

Suriye'ye kara harekatı ne zaman? Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan A Haber canlı yayınında önemli açıklamalar

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 29.11.2022 13:01
Son dakika haberi... Suriye'ye 5. harekat ne zaman? Olası harekatta hedef neresi? Suriye ile diyalog harekatı nasıl etkiler? Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, A Haber Ankara Temsilcisi Murat Akgün'ün sorularını yanıtladı. Kalın, "Yarın, haftaya veya her an olabilir. Farklı şekilde operasyonlar yapılabilir. Bu operasyonlar her an yapılabilir." ifadelerini kullandı. Diğer ülkelerin tavrı ile ilgili ise "Türkiye kendi güvenlik kaygılarını gidermek için kimseden icazet almaz kimseye hesap vermez." dedi.
İbrahim Kalın A Haberde İBRAHİM KALIN A HABER'DE

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Suriye’ye kara harekatı ne zaman? Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’dan A Haber canlı yayınında önemli açıklamalar
Suriye'ye kara harekatı ne zaman? Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan A Haber canlı yayınında önemli açıklamalar
6’lı masa toplantısında kaos!
6'lı masa toplantısında kaos!
Hayvan barınağı için ormanlık alan müjdesi
Hayvan barınağı için ormanlık alan müjdesi
Sahte doktor devletten maaş aldı mı?
Sahte doktor devletten maaş aldı mı?
Ömer Çelik’ten önemli açıklamalar
Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar
Cumhurbaşkanı 3 dönem seçilsin önerisi
"Cumhurbaşkanı 3 dönem seçilsin" önerisi
DHKP/C’nin Türkiye sorumlusu adliyede
DHKP/C'nin Türkiye sorumlusu adliyede
Kulüpleri hangi cezalar bekliyor?
Kulüpleri hangi cezalar bekliyor?
Adana’da kimya fabrikasında yangın
Adana'da kimya fabrikasında yangın
Yüksek İstişare Kurulu toplanıyor
Yüksek İstişare Kurulu toplanıyor
İmamoğlu-Kaftancıoğlu gerilimi 6 aydır var
"İmamoğlu-Kaftancıoğlu gerilimi 6 aydır var"
Sözleşmelilere kadro müjdesi!
Sözleşmelilere kadro müjdesi!
Daha Fazla Video Göster