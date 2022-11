Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’dan A Haber canlı yayınında önemli açıklamalar | Olası harekatta hedef neresi?

Bunların bugün mü yarın mı olacağını açıklamak gibi bir şeyimiz yok tabii ki elbette. Şunu bilmesi gerekir ki bütün teröristlerin diğer unsurların Türkiye bu tür tehdit algısını belli bir noktaya getirdikten sonra gereğini yapar.

"HER AN YAPILABİLİR"

Yarın, haftaya veya her an olabilir. Farklı şekilde operasyonlar yapılabilir. Bu operasyonlar her an yapılabilir. Bugüne kadar nasıl yapıldıysa bundan sonra da yapılmaya devam edecek.