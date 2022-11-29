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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan A Haber canlı yayınında önemli açıklamalar | Olası harekatta hedef neresi?

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Giriş Tarihi: 29.11.2022 Güncelleme Tarihi: 29.11.2022
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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’dan A Haber canlı yayınında önemli açıklamalar | Olası harekatta hedef neresi?

Son dakika haberi... Suriye'ye 5. harekat ne zaman? Olası harekatta hedef neresi? Suriye ile diyalog harekatı nasıl etkiler? Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, A Haber Ankara Temsilcisi Murat Akgün'ün sorularını yanıtlıyor.

Türkiye'nin harekat kararına Rusya ve ABD'nin tavrı ne olacak? ABD'nin terör örgütü YPG ile yeni planı ne? Suriye'ye 5. harekat ne zaman? Olası harekatta hedef neresi? Suriye ile diyalog harekatı nasıl etkiler?

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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, A Haber Ankara Temsilcisi Murat Akgün'ün gündeme dair sorularını yanıtlıyor.

İşte o açıklamalardan satır başları;

SURİYE'YE 5. HAREKAT NE ZAMAN?

Türkiye'ye yönelik tehditlere karşı Türkiye her zaman hazır ve nazırdır ve operasyonlar dönem dönem devam eder. Bundan sonra da bu tür tehditler söz konusu olduğunda bu operasyonların zamanı zemini mekanı şekli kapsamı Türkiye tarafından belirlenir ve kendi önceliklerimiz çerçevesinde hayata geçirilir.

Bunların bugün mü yarın mı olacağını açıklamak gibi bir şeyimiz yok tabii ki elbette. Şunu bilmesi gerekir ki bütün teröristlerin diğer unsurların Türkiye bu tür tehdit algısını belli bir noktaya getirdikten sonra gereğini yapar.

"HER AN YAPILABİLİR"

Yarın, haftaya veya her an olabilir. Farklı şekilde operasyonlar yapılabilir. Bu operasyonlar her an yapılabilir. Bugüne kadar nasıl yapıldıysa bundan sonra da yapılmaya devam edecek.

İKİ OPERASYONUN AYNI ANDA OLUR MU?

Hiç sıkıntı yok. TSK bu imkan ve kabiliyete sahiptir. İki olur başka yerlerde olur çok kapsamlı olur kısa süreli olur çok farklı şekillerde bu operasyonlar yapılabilir.

"TÜRKİYE KİMSEDEN İCAZET ALMAZ HESAP VERMEZ"

Biz sorumluluk sahibi bir devlet olarak müttefiklerimizle ve komşu ülkelerle bu tür operasyonları elbette değerlendiririz konuşuruz. Kimseye önceden bilgi verip icazet almak izin almak gibi bir şey söz konusu değildir. Türkiye kendi güvenlik kaygılarını gidermek için kimseden icazet almaz kimseye hesap vermez.

Ama gerekli bilgi paylaşımını yapar gerekli istihbari paylaşımları yapar fakat kendi tehdit algısı çerçevesinde atması gereken adımları da mutlaka atar.

ABD ile Rusya ile yeri geldiğinde İran ile başka yerlerde başka ülkelerle yeri geldiğinde Irak makamlarıyla Irak'a bir operasyon yaptığımızda bunlar her düzeyde konuşulur ama öncelikli olarak bazen kamuoyunda şöyle bir şey gündeme geliyor işte ABD'liler rahatsız, Rusya şöyle dedi bunlar böyle dedi vesaire diye onlar rahatsız olabilirler, pozisyonlarını ifade edebilirler pozisyonları kayda geçirebilirler ama bu bizim atacağımız adımları hiçbir şekilde etkilemez. Biz bunu da açık bir şekilde zaten kendilerine de ifade ediyoruz.

Son olarak yapılan operasyon ve özellikle İstiklal Caddesi saldırısından sonra yaptığımız hava harekatlarında biz zaten uluslararası meşruiyet çerçevesinde BM sözleşmesinin 51. Maddesinin bize sağladığı imkan ve yetenekler çerçevesinde meşru zeminde bu operasyonu yaptığımızı zaten söyledik bütün herkese de deklare ettik.

Sahada işte şurada ABD askerleri var onlara bir zarar gelmesin koordine edilsin dikkat edilsin dendiğinde de biz tabii ki zaten bugüne kadar hiçbir zaman Suriye'de doğrudan ABD askerlerini yahut Rus askerlerini vesaire hedef almadık zaten böyle bir kastımız yok bizim hedefimizin ne olduğu bellidir.

Ama açıkçası burada bizim hedef aldığımız terör noktalarında ABD'lilerin veya Rusların veya başkalarının bir takım unsurları varsa öncelikle onların bunu bir değerlendirmesi gerekiyor. Bu kişiler burada ne yapıyorlar? Türkiye'ye yönelik bir terör saldırısı olduğunda orada şu unsur var bu unsur var aman oraya girmeyelim burayı hedef almayalım dediğinizde tam da teröristlerin istediği şeyi yapmış olursunuz.

OLASI HAREKATTA REJİMİN TAVRI NE OLUR?

Suriye rejimi İran ve Rusya ile birlikte hareket ediyor.

ESAD İLE GÖRÜŞME OLUR MU?

İstihbarat düzeyinde zaten görüşmelerimiz oluyor. Bunun olabilmesi için zeminin oluşması gerekiyor.

MISIR İLE NORMALLEŞME ADIMLARI

Mısır, Türkiye'siz bir Doğu Akdeniz olamayacağını gördü. 3-4 ay içinde bazı konularda somut adımları görebiliriz.

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