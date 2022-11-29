Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’dan A Haber canlı yayınında önemli açıklamalar | Olası harekatta hedef neresi?

Son olarak yapılan operasyon ve özellikle İstiklal Caddesi saldırısından sonra yaptığımız hava harekatlarında biz zaten uluslararası meşruiyet çerçevesinde BM sözleşmesinin 51. Maddesinin bize sağladığı imkan ve yetenekler çerçevesinde meşru zeminde bu operasyonu yaptığımızı zaten söyledik bütün herkese de deklare ettik.

Sahada işte şurada ABD askerleri var onlara bir zarar gelmesin koordine edilsin dikkat edilsin dendiğinde de biz tabii ki zaten bugüne kadar hiçbir zaman Suriye'de doğrudan ABD askerlerini yahut Rus askerlerini vesaire hedef almadık zaten böyle bir kastımız yok bizim hedefimizin ne olduğu bellidir.

Ama açıkçası burada bizim hedef aldığımız terör noktalarında ABD'lilerin veya Rusların veya başkalarının bir takım unsurları varsa öncelikle onların bunu bir değerlendirmesi gerekiyor. Bu kişiler burada ne yapıyorlar? Türkiye'ye yönelik bir terör saldırısı olduğunda orada şu unsur var bu unsur var aman oraya girmeyelim burayı hedef almayalım dediğinizde tam da teröristlerin istediği şeyi yapmış olursunuz.

OLASI HAREKATTA REJİMİN TAVRI NE OLUR?

Suriye rejimi İran ve Rusya ile birlikte hareket ediyor.

ESAD İLE GÖRÜŞME OLUR MU?

İstihbarat düzeyinde zaten görüşmelerimiz oluyor. Bunun olabilmesi için zeminin oluşması gerekiyor.

MISIR İLE NORMALLEŞME ADIMLARI

Mısır, Türkiye'siz bir Doğu Akdeniz olamayacağını gördü. 3-4 ay içinde bazı konularda somut adımları görebiliriz.