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Son dakika: Sakarya'daki patlamayla ilgili Vali Çetin Oktay Kaldırım son durumu A Haber canlı yayınında açıkladı |Video

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Giriş: 03.07.2020 16:42
Güncelleme:03.07.2020 17:00
Son dakika haberi; Sakarya'nın Hendek ilçesinde bulunan havai fişek fabrikasındaki patlamaya Vali Çetin Oktay Kaldırım A Haber canlı yayınında son durumu paylaştı. Vali Kaldırım, 45-50 çalışanın kayıp olduğu iddialarına, fabrikada işçilerin cep telefonlarının bir dolapla toplandığı ve o dolabından yangında zarar gördüğünü o yüzden işlere ulaşılamadığını söyledi. Vali Kaldırım, kayıp işçilerin kendi imkanlarıyla olay yerinden ayrılmış olabileceği ihtimali üzerinde durduklarını 20 kişiye ise ulaşıldığını söyledi.

Son dakika haberi; Sakarya'nın Hendek ilçesinde bulunan havai fişek fabrikasındaki patlamaya Vali Çetin Oktay Kaldırım A Haber canlı yayınında açıklamalarda bulundu. Vali Kaldırım, 4 kişinin yaşamını yitirdiğini 107 kişinin yaralandığını söyledi.

Vali Kaldırım, 45-50 kişinin kayıp olduğu iddialarına ise "Kayıp demeyelim ulaşılamayanlar olduğunu söyleyelim. Çalışırken cep telefonu kullanamıyorlar dolaplara bırakıyorlar, telefonları yanında olamadığı için ulaşılamayan çalışanlar var" ifadelerini kullandı. Çalışmaların ise sürdüğünü söyleyen Kaldırım, bölgede yayın radyasyonla ilgili önleme çalışmalarının sürdüğünü ve bölgedeki vatandaşların tedbir amaçlı dışarıya çıkmaması gerektiğini söyledi.

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