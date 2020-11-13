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Son dakika: İYİ Parti ve HDP'nin hazırladığı anayasaya sert tepki: Türkiye'nin geleceğine dinamit koyan bir çalışma

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Giriş: 13.11.2020 13:28
Güncelleme:13.11.2020 14:35
Son dakika haberi... Muhalefet cephesinde kim kiminle hareket ediyor? İYİ Parti'nin HDP ile hazırladığı iddia edilen anayasa teklifiyle nasıl bir Türkiye hedefleniyor? Türkgün Gazetesi Ankara temsilcisi Kadir Yıldız ve kamuoyu araştırmacısı İhsan Aktaş, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Muhalefet cephesinde kim kiminle hareket ediyor? İYİ Parti'nin HDP ile hazırladığı iddia edilen anayasa teklifiyle nasıl bir Türkiye hedefleniyor? Türkgün Gazetesi Ankara temsilcisi Kadir Yıldız ve kamuoyu araştırmacısı İhsan Aktaş, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Son dakika: İYİ Parti ve HDPnin hazırladığı anayasaya sert tepki: Türkiyenin geleceğine dinamit koyan bir çalışma SON DAKİKA: İYİ PARTİ VE HDP'NİN HAZIRLADIĞI ANAYASAYA SERT TEPKİ: TÜRKİYE'NİN GELECEĞİNE DİNAMİT KOYAN BİR ÇALIŞMA

İşte o açıklamalardan satır başları;

Türkgün Gazetesi Ankara temsilcisi Kadir Yıldız:

ÖRTÜLÜ İTTİFAKIN ÖRTÜSÜ TAMAMEN KALKMIŞ DURUMDA

CHP – İYİ Parti – Saadet Partisi ve HDP'nin yapmış olduğu örtülü ittifakın örtüsü artık tamamen kalkmış durumda. Yani her şey HDP'nin de her zamanki istediği gibi şeffaf bir şekilde yapılıyor. Yapılmasa bile her şey tüm şeffaflığıyla ortaya çıkmış durumda.

AKŞENER DIŞINDA HERKES KABUL EDİYOR

Burada hedeflenen Cumhur İttifakı'nı yıpratmak tabii ki. Sayın Erdoğan'a karşı bir cephe oluşturmak. Bu cepheyi oluştururken Sayın Erdoğan'ı kendi ifadeleriyle indirmeye çalışmak ve bunu yaparken de hiçbir omurgalarının olmayacağı şekilde hayata geçirmek. Burada Sayın Meral Akşener dışında herkes böyle bir anayasa çalışmasının yapıldığını kabul ediyor. Sadece Akşener bunu yalanlıyor.

MAHREMİYETİN İKİ ÖNEMİ NEDENİ: TÜRKİYE'NİN GELECEĞİNE DİNAMİT KOYAN BİR ÇALIŞMA

Bunu toplumdan gizleyerek yapıyorlar. İkinci çalışmasında diyor ki çalışma mahremiyet ilkesine bağlı kalınarak yürütülecektir diyor. Bu mahremiyet çerçevesinde bağlı kalınmasının iki önemli nedeni var. Birincisi Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin geleceğine dinamit koyan bir anayasal çalışma olması. İkincisi bu anayasa çalışmasının içerisinde TBMM'de hiçbir ortak deklarasyona imza atmayan HDP'nin ve PKK'yı terör örgütü olarak görmeyen HDP'nin varlığıdır. Ve ittifak yaptıkları halde ittifak yaptıklarını söyleyemeyecek kadar HDP ile ittifaklarını korkaklık derecesinde gizledikleri için mahremiyet söz konusu.

Kamuoyu araştırmacısı İhsan Aktaş:

SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR DURUM DEĞİL

Açıkça ifade etmek lazım aslında HDP'nin desteği olmadığında Millet İttifakı'nın bir karşılığı yoktur. Namuslu bir tutum takınmıyorlar. Geleneğimizde takiyye diye bir şey vardır. Yan kamuoyuna başka içeride başka. Fakat Kamuoyu bu takiyyeciliği çok fazla da kaldıramaz. Ya mertçe çıkın toplumun karşısına deyin ki biz üç parti olarak böyle bir ittifak yürütüyoruz ve kamuoyuna deklarasyonda bulunun. Böyle kaçak göçek siyasetin çok fazla sürdürülebilir bir durum olmadığını düşünüyorum.

BU PARTİ NE İŞE YARIYOR?

HDP sadece PKK'nın misyonuna odaklanmış bir parti olarak duruyor. Bence bu PKK'nın zayıflamasını da fırsat bilerek HDP'nin bir Türkiyeli siyasi parti olma kararı vermesi lazım. Eğer bu kararı veremezse her zaman terörün yedeğinde kalırsa onunla iş tutan partiler de takiyye yapacaklar yani ilişkilerini sahte bir ilişki olarak yürütecekler. Zaman içerisinde sadece Türk toplumu değil Kürtler de şu soruyu soracaklar: Bu parti ne işe yarıyor? Önümüzdeki dönemlerde Millet İttifakı'nın durumu hayli zor gözüküyor.

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