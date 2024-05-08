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Korhan Berzeg'in ölümünde '42 plakalı araç' detayı! Cinayete mi kurban gitti?

ahaber.com.tr
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Giriş: 08.05.2024 14:20
Ünlü ekonomist Korhan Berzeg'in kaybolduğu gün bölgede şüpheli  '42 plakalı' bir araç görüldüğü iddia edildi. Bu iddia, Berzeg'in cinayete mi kurban gittiği şühelerini gündeme getirdi. A Haber muhabiri Vedat Sezer son gelişmeleri aktardı.
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