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Kampüsler Gazze için ayakta

ahaber.com.tr
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Giriş: 08.05.2024 13:05
Gaziantep Üniversitesi öğrencileri, katil İsrail zulmü altındaki Gazze için eylem yapıyor. Detayları A Haber muhabiri Mehmet Geçgel aktardı.
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