İstanbul Havalimanı'nda kargo uçağı gövde üzerine iniş yaptı! Uçağın iniş takımları neden açılmaz? Mühendis Pilot Ahmet İzgi A Haber'de anlattı

İstanbul Havalimanı'nda panik anları yaşandı. FEDEX şirketine ait kargo uçağı gövdesi üzeri iniş yaptı. Peki böyle bir ani inişin prosedürü nedir? Pilotlar ön iniş takımlarının arızalı olduğunu nasıl anladı? Mühendis Pilot Ahmet İzgi, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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