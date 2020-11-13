Önce CHP'li İbrahim Kaboğlu açıkladı, ardından İYİ Partili Ümit Özdağ. Seçim öncesinde CHP, İYİ Parti, HDP ve Saadet Partisi anayasa çalışması yaptı. Taslak çalışmada, Türkiye bölgelere ayrılıyor, Atatürk milliyetçiliği kaldırılıyor... Bu çalışma HDP – İYİ Parti ittifakı için ne anlam ifade ediyor?Akademisyen Doç. Dr. Mehmet Yalçın Yılmaz, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

İşte o açıklamalardan satır başları;

UZUN VADELİ İTTİFAK

Çalışma aslında kısa vadeli bir seçim ittifakı değil daha uzun vadeli bir Türkiye ittifakı daha doğrusu Türkiye projesi için bir araya gelen dört eğilimi gösteriyor. Yaklaşık 5 ay süren bir çalışma takviminde bu anayasa taslağı oluşturulmuş. Burada çok enteresan bir durum var çünkü bnizim anayasadaki resmi dil ifademiz 1876'ya dayanır. Bunlar nasıl bir araya geldiler böyle bir uzlaşı metni oraya koyabildiler burası çok ilginç ve Türk siyasetinde sanırım çok uzun süre tartışılacak bir siyasi depreme sebep olabilecek bir haber.

İP İÇİN ZOR GÜNLER

İYİ Parti için çok zor günler bugünler. Üst düzeyde buna bir açıklama getirilmesi lazım. İP'in İstanbul kongresini takip etmiştim. Orada partinin Temmuz sonunda yapılan ikinci kongresinde il başkanı dahi ancak Genel Merkez'in müdahalesi ile seçilemeyen bir siyasetçi var. Kurucu il başkanı Ersin bey o mesela diyor ki 3 ay önce, İstanbul'da seçimi biz kazandırdık ama kenarda kaldık diyor. Partiye yapılan bu muameleye son vermek için buradayım diyor. İttifakı ifade eden o kadar çok şey yapılmış ki ama bunu karşılığı tabana verilmemiş. Benim gördüğüm o. İYİ Parti'de teşkilatlarda beklenen karşılık alınamamış.

SEÇMENE SORGULATACAKTIR

Bu tasfiyeler ve ayrılmalar ister istemez partiyi başka bir boyuta getiriyor. İster istemez genel başkanlık tartışmaları açılıyor. Önümüzdeki dönemde Türk siyasetinin şekillenmesinde İP'in ne kadar olabilecek bütün bunlar bir tartışma konusuydu ama bu anayasa metni Kaboğlu'nun bunu açıklaması kimlerin katıldığının bilinmesi ve ortaya çıkması İP'e oy vermiş gönül vermiş seçmene de sorgulatacaktır.

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