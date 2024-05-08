Başkan Erdoğan Azerbaycan Başbakanı Asadov'u kabul edecek

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün önemli bir konuğu var. Başkan Erdoğan, Külliye'de Azerbaycan Başbakanı Asadov'u kabul edecek. A Haber muhabiri Rüya Akkuş detayları aktardı.

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