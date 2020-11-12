İYİ Parti - HDP ortaklığı iddiası! A Haber'de çarpıcı değerlendirme: FETÖ - PKK fay hatları tetiklendi! İYİ Parti ciddi bir deprem yaşayacak
Muhalefetteki partiler günlerdir içten içe kaynıyor. İYİ Parti'de önce FETÖ krizi ardından HDP krizi. CHP'de ise Muharrem İnce- Kemal Kılıçdaroğlu kavgası sürüyor. Daily Sabah Gazetesi yazarı Merve Şebnem Oruç ve Türkmedya Ankara temsilcisi Melik Yiğitel, A Haber canlı yayınında konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.
Muhalefetteki partiler günlerdir içten içe kaynıyor. İYİ Parti'de önce FETÖ krizi ardından HDP krizi. CHP'de ise Muharrem İnce- Kemal Kılıçdaroğlu kavgası sürüyor. Daily Sabah Gazetesi yazarı Merve Şebnem Oruç ve Türkmedya Ankara temsilcisi Melik Yiğitel, A Haber canlı yayınında konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.
İşte o açıklamalardan satır başları;
İNKAR EDİLİYORDU
Merve Şebnem Oruç: İYİ Parti'de uzunca bir süredir aslında var olan çatlaklar belli başlı farklı isimlerin de daha öncesinde söyledikleri ardından ihraç edildikleri durumlar içeride bir karışıklığı bize gösteriyor ortaya koyuyordu. İP'in zaten de facto bir şekilde çok da kamuoyu önünde ifade etmeseler de HDP ile yerel seçimlerde bir ittifak yaptığını hatta genel seçimlerde de bunun benzeri bir testin yapıldığını biliyorduk bu reddediliyordu.
PARTİ İÇİNDEN ÖNEMLİ İDDİALAR
Yalnız parti içerisinden gelen bu seslerin artması özellikle de Ümit Özdağ gibi karşılığı Türk milliyetçisi cephesinde büyük olan bir isim tarafından söyleniyor olmadı bu iddiaların hakikatten önemli. Buğra Kavuncu ile başlayan FETÖ iddialarının ardından bir de HDP meselesini eklemişti.
ÇOK FARKLI AMAÇLARI OLAN BİR İTTİFAKMIŞ
Artık apaçık ortada HDP – İP ittifakı sadece seçime yönelik ittifak dahi değilmiş. Uzun vadede çok daha farklı amaçları olan bir ittifakmış.
FETÖ - PKK FAY HATLARI TETİKLENDİ
Türkmedya Ankara temsilcisi Melik Yiğitel: Ümit Özdağ iki tane fay hattını tetikliyor biri FETÖ diğeri PKK. Bu ikisi de Türkiye'nin milli güvenlik meselesi. Eğer fay hatları tetiklenirse deprem kaçınılmaz. İYİ Parti ciddi bir deprem yaşayacak. Bunun önüne de kimse geçemez. İP'i iyi günler beklemiyor. Bu tetiklenen fay hatları çok ciddi bir depreme yıkıcı bir depreme neden olacak.