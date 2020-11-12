İNKAR EDİLİYORDU

Merve Şebnem Oruç: İYİ Parti'de uzunca bir süredir aslında var olan çatlaklar belli başlı farklı isimlerin de daha öncesinde söyledikleri ardından ihraç edildikleri durumlar içeride bir karışıklığı bize gösteriyor ortaya koyuyordu. İP'in zaten de facto bir şekilde çok da kamuoyu önünde ifade etmeseler de HDP ile yerel seçimlerde bir ittifak yaptığını hatta genel seçimlerde de bunun benzeri bir testin yapıldığını biliyorduk bu reddediliyordu.