Kamuoyu araştırmacısı İhsan Aktaş:

SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR DURUM DEĞİL

Açıkça ifade etmek lazım aslında HDP'nin desteği olmadığında Millet İttifakı'nın bir karşılığı yoktur. Namuslu bir tutum takınmıyorlar. Geleneğimizde takiyye diye bir şey vardır. Yan kamuoyuna başka içeride başka. Fakat Kamuoyu bu takiyyeciliği çok fazla da kaldıramaz. Ya mertçe çıkın toplumun karşısına deyin ki biz üç parti olarak böyle bir ittifak yürütüyoruz ve kamuoyuna deklarasyonda bulunun. Böyle kaçak göçek siyasetin çok fazla sürdürülebilir bir durum olmadığını düşünüyorum.