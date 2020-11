İşte o açıklamalardan satır başları;

Türkgün Gazetesi Ankara temsilcisi Kadir Yıldız:

ÖRTÜLÜ İTTİFAKIN ÖRTÜSÜ TAMAMEN KALKMIŞ DURUMDA

CHP – İYİ Parti – Saadet Partisi ve HDP'nin yapmış olduğu örtülü ittifakın örtüsü artık tamamen kalkmış durumda. Yani her şey HDP'nin de her zamanki istediği gibi şeffaf bir şekilde yapılıyor. Yapılmasa bile her şey tüm şeffaflığıyla ortaya çıkmış durumda.