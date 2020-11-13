İşte o açıklamalardan satır başları;

AÇIKLANAN ŞEYLER YENİ DEĞİL

Ümit Özdağ'ın dün açıkladığı şeyler aslında yeni şeyler değil. Ben bunu 2019 yılının Ekim ayı içerisinde Takvim Gazetesi'nde kendi köşemde yazmıştım. Yine CHP'li İbrahim Kabaoğlu'nun bir TV programına bağlanıp bu anayasa çalışmasını itiraf ettiği programın katılımcılarından biriydim. Aslında bugün ortaya çıkan bu gerçekler bundan yaklaşık bir yıl önce kamuoyunun gündemine gelmişti ama o zaman Ümit Özdağ dahil İYİ Parti'deki herkes sanki böyle bir şey yokmuş gibi davranmıştı.