08 Mayıs 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Devlet Bahçeli - Özgür Özel görüşmesinin perde arkası

Devlet Bahçeli - Özgür Özel görüşmesinin perde arkası

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 08.05.2024 10:15
Siyasette bahar havası CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, MHP lideri Devlet Bahçeli'yi ziyaretiyle devam etti. İki lider meclis çatısı altında bir araya geldi. Peki Ankara'da havayı ısıtan o görüşmede ne konuşuldu, neler yaşandı? A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş detayları anlattı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Bakan Uraloğlu A Haber’de anlattı
Bakan Uraloğlu A Haber'de anlattı
Bahçeli - Özel görüşmesinin perde arkası
Bahçeli - Özel görüşmesinin perde arkası
Umut Öken suç örgütü çökertildi
Umut Öken suç örgütü çökertildi
CHP’li belediyelerde üst düzey akraba ataması
CHP’li belediyelerde üst düzey akraba ataması
CHP’li Akdoğan Müslümanları hedef aldı!
CHP'li Akdoğan Müslümanları hedef aldı!
Sinan Ateş cinayetine ilişkin iddianame kabul edildi!
Sinan Ateş cinayetine ilişkin iddianame kabul edildi!
Kuveyt Emiri Şeyh Meşal Ankara’da!
Kuveyt Emiri Şeyh Meşal Ankara'da!
Kuveyt Emiri Şeyh Meşal Türkiye’de!
Kuveyt Emiri Şeyh Meşal Türkiye'de!
Miçotakis 13 Mayıs’ta Türkiye’ye geliyor
Miçotakis 13 Mayıs'ta Türkiye'ye geliyor
Flaş kurbanlık hayvan açıklaması!
Flaş kurbanlık hayvan açıklaması!
İki günde 27 PKK’lı öldürüldü!
İki günde 27 PKK'lı öldürüldü!
Deprem kentleri ayağa kaldırılıyor!
Deprem kentleri ayağa kaldırılıyor!
Daha Fazla Video Göster