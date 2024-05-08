08 Mayıs 2024, Çarşamba
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Devlet Bahçeli - Özgür Özel görüşmesinin perde arkası
Siyasette bahar havası CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, MHP lideri Devlet Bahçeli'yi ziyaretiyle devam etti. İki lider meclis çatısı altında bir araya geldi. Peki Ankara'da havayı ısıtan o görüşmede ne konuşuldu, neler yaşandı? A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş detayları anlattı.