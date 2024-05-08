Devlet Bahçeli - Özgür Özel görüşmesinin perde arkası

Siyasette bahar havası CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, MHP lideri Devlet Bahçeli'yi ziyaretiyle devam etti. İki lider meclis çatısı altında bir araya geldi. Peki Ankara'da havayı ısıtan o görüşmede ne konuşuldu, neler yaşandı? A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş detayları anlattı.

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