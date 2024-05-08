İstanbul Havalimanı'nda faciadan dönüldü! Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu A Haber'de anlattı

İstanbul Havalimanı'nda kargo uçağı ön tekerleği açılmayınca gövde üzeri iniş yaptı. Yaşanan olayda ölü ve yaralı bulunmazken Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, A Haber ekranlarında kazaya ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Uraloğlu, “Ön iniş takımlarının açılmaması sonucu piste iniş yapması ile ilgili gelişen durum. Paris’ten İstanbul’a sefer yapan Boeing-763 tipi bir uçak. Bu pilotun havalimanımızı kuleyi uyarması ve ön iniş takımının açılmadığı ile ilgili bilgi vermesi üzerine bir iletişim söz konusu. Uçak havalimanından iki defa pas geçiyor ve havalimanı görevlilerimiz de uçağın ön iniş takımının açılmadığını teyit ediyorlar. Bunun üzerine gerekli yangın söndürme ekipleri acil müdahale ekipleri sağlık ekipleri hazır bulundurularak uçağın havalimanına inmesi sağlanıyor. 2 pilot tahliye edildi, pist uçuşa kapalı.” ifadelerini kullandı.

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