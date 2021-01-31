Son dakika: HDP Esenyurt ilçe binasına operasyon: 2 HDP'li adliyeye sevk edildi

Son dakika haberi... HDP Esenyurt ilçe binasına gerçekleştirilen operasyon kapsamında dijital verilerin tekrar incelenmesinin ardından "terör örgütüne üye olmak" suçundan yeniden gözaltına alınan HDP Esenyurt İlçe Başkanı Ercan Sağlam ve aynı partinin ilçe yönetiminden Dilan Kılıç emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye getirildi. Detayları A Haber muhabiri Mehmet Karataş aktardı.

Polis ekipleri, operasyon günü HDP Esenyurt İlçe Başkanı Ercan Sağlam ve Dilan Kılıç emniyette ifadeleri alındıktan sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakmış, dijital verilerin tekrar incelenmesinin ardından "terör örgütüne üye olmak" suçundan Sağlam ve Dilan Kılıç yeniden gözaltına alınmıştı. Emniyetteki sorgularının ardından Sağlam ve Kılıç adliyeye sevk edildi. Sağlık kontrolünün ardından şüpheliler Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi. Şüpheli Ercan Sağlam ve Dilan Kılıç'ın savcılıkta ifade vermesi bekleniyor.