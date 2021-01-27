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Haberler Gündem Haberleri Son dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Valime, kaymakamıma, 'militan' diyenler HDP binasındaki manzaraya ses çıkarmıyor

Son dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Valime, kaymakamıma, 'militan' diyenler HDP binasındaki manzaraya ses çıkarmıyor

Son dakika haberine göre İçişleri Bakanı , "Benim valime, kaymakamıma, yargıcıma 'militan' diyenler, bir tek cümle bahset, Allah rızası için bahset. Bu kadar mı koptunuz 'den? 'ta ve 'da  binasında çıkan manzaraların hiçbirisine en ufak bir ses çıkarmıyor. Biz aynı ülkenin evlatları değil miyiz?" dedi.

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Giriş Tarihi: 27.01.2021 Güncelleme Tarihi: 27.01.2021
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Son dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Valime, kaymakamıma, 'militan' diyenler HDP binasındaki manzaraya ses çıkarmıyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Benim valime, kaymakamıma, yargıcıma 'militan' diyenler, bir tek cümle bahset, Allah rızası için bahset. Bu kadar mı koptunuz Türkiye'den? Esenyurt'ta ve Diyarbakır'da HDP binasında çıkan manzaraların hiçbirisine en ufak bir ses çıkarmıyor. Biz aynı ülkenin evlatları değil miyiz?" açıklamasında bulundu.

"SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAĞIZ"
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, vali ve kaymakamlara 'militan' dediği gerekçesiyle CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını açıklamıştı.


AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÇELİK SERT TEPKİ GÖSTERMİŞTİ
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 'militan' tartışmasıyla ilgili, "Kılıçdaroğlu, Türkiye'deki valilerimize, kaymakamlarımıza 'militan' diyerek büyük skandallara imza atmaya devam etti. Valilere, kaymakamlara, yargı mensuplarına 'militan' diyenler faşistin ta kendisidir. Bu Nazi ağzıyla konuşmayı bırakmaları lazım. Şehit kaymakamlarımız, yargı mensuplarımız var. İnsan biraz bunlardan utanır" demişti.

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