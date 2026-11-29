Rize'nin coğrafi işaretli baston ekmeği! Asırlık lezzet 10 gün boyunca bayatlamıyor

Rize'nin asırlık lezzetlerinden coğrafi işaretli baston ekmeği, 10 gün boyunca bayatlamamasıyla dikkat çekiyor. Ustalar tarafından elle şekillendirilen ve kara fırında ağır ateşte pişirilen ekmek, geleneksel üretim yöntemiyle hazırlanıyor. Sipariş üzerine Türkiye'nin dört bir yanına kargoyla gönderilen baston ekmeğinin üretim aşamalarını A Haber muhabiri Selman Kutlu ekranlara taşıdı.