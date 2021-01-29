HDP Esenyurt İlçe Başkanlığı'na yapılan operasyonda flaş gelişme

İstanbul'da, 'terör örgütü üyeliği' iddiasıyla dört gün önce gözaltına alınan HDP Esenyurt İlçe Başkanı Ercan Sağlam ve aynı partinin ilçe yönetiminde yer alan Dilan Kılıç için ek gözaltı süresi istendiği öğrenildi. 2 gün daha ek gözaltı süresi alınan Kılıç ve Sağlam'ın polisteki ifade işlemlerinin ardından Pazar günü adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

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