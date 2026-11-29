İsrail'de kritik Eisenkot-Netanyahu görüşmesi! Masada dönüşümlü başbakanlık teklifi var

İsrail'de hükümeti kurmakla görevlendirilen Gadi Eisenkot, seçimlerdeki rakibi Binyamin Netanyahu ile koalisyon seçeneklerini görüşmek üzere bir araya geldi. Netanyahu'nun dönüşümlü başbakanlık teklifi görüşmenin öne çıkan başlıklarından biri oldu. Peki, Eisenkot ile Netanyahu başbakanlık konusunda anlaşabildi mi? Netanyahu yeniden başbakan olacak mı? Anadolu Ajansı muhabiri Faruk Hanedar, kritik görüşmeye ilişkin ayrıntıları aktardı.