Çatalca'da sel felaketi! Mahsur kalan vatandaşların kurtarılma anları A Haber canlı yayınında

İstanbul'un Çatalca ilçesinde akşam saatlerinden itibaren etkili olan kuvvetli sağanak nedeniyle dere taştı, tarım arazileri ve yerleşim alanları sular altında kaldı. Bölgede AFAD, UMKE, itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri koordineli kurtarma çalışması başlattı. Kuvvetli akıntının çalışmaları güçleştirdiği bölgede, ikisi çocuk 6 kişi botlarla kurtarıldı. Mahsur kalan vatandaşların kurtarılma anları A Haber canlı yayınına yansıdı. A Haber muhabiri Mustafa Kadir Mercan ve kameraman Senat Destanoğlu, bölgedeki çalışmaları anbean ekranlara taşıdı.