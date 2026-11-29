Çatalca'da dere taştı! Araçlar su altında kaldı, mahsur kalanlar kurtarılıyor
İstanbul Çatalca'da etkili olan sağanak yağışın ardından dere taştı. Taşkın nedeniyle Karatepe Çıkmazı Sokak su altında kalırken dereye yakın noktada park halindeki araçlar sulara gömüldü. Bölgede mahsur kalanların kurtarılması için jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri çalışma başlattı. A Haber muhabiri Mustafa Kadir Mercan, bölgedeki son durumu canlı yayında aktardı.
Erkan SevenlerEditör
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