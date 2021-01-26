Son dakika: HDP Esenyurt İlçe Başkanlığı'nda skandal! PKK'ya ait eğitim notları bulundu
Son dakika haberine göre HDP Esenyurt İlçe Başkanlığı binasında el konulan belgeler arasında PKK'lıların ailelerinin adresleri çıktı. Dijitallerde terör örgütü PKK'ya ait eğitim notları bulundu. Yine eylem yapan sözde özel kuvvetlerin fotoğrafları da ele geçirildi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul'da HDP'nin Esenyurt ilçe teşkilatı binasına yapılan baskında çekilen görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşmasının ardından yeni detaylar ortaya çıktı.
TRT Haber'in haberine göre HDP Esenyurt İlçe Başkanlığı binasında el konulan belgeler arasında PKK'lıların ailelerinin adresleri çıktı.
ÖCALAN'IN POSTERLERİ İLE FOTOĞRAFLARI ELE GEÇİRİLDİ
İstanbul Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri tarafından HDP'nin Esenyurt İlçe Binası'nda geçtiğimiz günlerde düzenlenen operasyonda çok sayıda örgütsel afiş, flama, örgütsel içerikli doküman ve terörist başı Abdullah Öcalan'ın posterleri ile fotoğrafları ele geçirilmişti. İstanbul Polisi soruşturmayı derinleştirdi. Devam eden çalışmalarda Esenyurt HDP İlçe Binası'nın içerisinde elde edilen dijital veriler incelemeye alındı.
Esenyurt HDP İlçe Eş Başkanları'nın yakalanmasına yönelik sabah saatlerinde İstanbul'da operasyon düzenlendi. Haklarında "Terör Örgütü'ne Üye Olmak" gerekçesiyle soruşturma açıldığı iddia edilen Dilan K. ve Ercan S. yakalanarak gözaltına alındı.
ÇOK SAYIDA DİJİTAL MALZEME ELE GEÇİRİLDİ
Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda bölücü ve hain terör örgütü PKK'ya ait paçavralar, terörist başı Abdullah Öcalan'ın posterleri ve fotoğrafları, bölücü terör örgütü PKK'yı simgeleyen bez parçaları, yasaklı yayınlar, dizüstü bilgisayarlar ve çok sayıda dijital malzeme ele geçirildi. Operasyon anları ve adreslerde yapılan aramalar polis kameralarına yansıdı.