Son dakika: HDP Esenyurt İlçe Başkanlığı'nda skandal! PKK'ya ait eğitim notları bulundu

ÇOK SAYIDA DİJİTAL MALZEME ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda bölücü ve hain terör örgütü PKK'ya ait paçavralar, terörist başı Abdullah Öcalan'ın posterleri ve fotoğrafları, bölücü terör örgütü PKK'yı simgeleyen bez parçaları, yasaklı yayınlar, dizüstü bilgisayarlar ve çok sayıda dijital malzeme ele geçirildi. Operasyon anları ve adreslerde yapılan aramalar polis kameralarına yansıdı.

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