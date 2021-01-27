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HDP Esenyurt ilçe binasına terör operasyonu! Örgüte ait dev arşiv ele geçirildi

'li Belediyesi'nin ilçe binasında gerçekleştirdiği dezenfektan çalışmaları sırasında çekilen fotoğraflarda terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın afiş ve posterlerinin görülmesi üzerine operasyon düzenlenmişti. Operasyon kapsamında ikinci kez gözaltına alınan HDP Esenyurt İlçe Başkanı ., ve .'nın cuma günü savcılığa sevk edileceği öğrenildi. Operasyonda ele geçirilen deliller içinde kurtarılan dijital verilerden teröristlere ait 100 bine yakın fotoğraf arşivi çıktığı kaydedildi.

GÜNDEM DHA
Giriş Tarihi: 27.01.2021 Güncelleme Tarihi: 27.01.2021
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HDP Esenyurt ilçe binasına terör operasyonu! Örgüte ait dev arşiv ele geçirildi

Belediyesi personelinin dezenfeksiyona gittiği ilçe binasında çektiği ve sosyal medyada paylaşılan fotoğraflarda, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın afiş ve posterlerinin görülmesi üzerine operasyon düzenlenmişti.

HDP ilçe binasına giren bağlı ekipler, 6 saatlik arama sonucu ele geçirilen evrak ve dokümanları emniyete götürmüştü. "Terör örgütü propagandası yapmak" suçundan emniyette ifade veren Esenyurt İlçe Başkanı . ve ., savcılık talimatıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

KURTARILAN VERİLERDEN TERÖRİST FOTOĞRAFLARI ÇIKTI

Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından HDP ilçe binasında ele geçirilen dijitaller incelendiğinde terör örgütü PKK'ya ait eğitim notları bulundu. Öte yandan dijital materyallerin incelemesinde silinen foto ve videoların da bulunduğu ve PKK tarafından 2004 yılında kurulan örgüt uzantısı TAK'ın içinde faaliyet gösteren teröristlere ait 100 bine yakın fotoğraf arşivi ele geçirildi.

Bunun üzerine ekipleri Ercan S., ve Dilan K'yı, "terör örgütü üyesi olmak" suçlamasıyla tekrar gözaltına aldı. Öte yandan yapılan incelemelerde ölen PKK'lıların adreslerinin HDP ilçe binasında bulunduğu öğrenildi. HDP içerisinde kurulan sosyal yardımlaşma birimi adı altında yapılan yardımların da ayrıntılarıyla bilgisayara kaydettileri ortaya çıktı.

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde gözaltında bulunan Ercan S., ve Dilan K.'nın Cuma günü savcılığa sevk edileceği öğrenildi. İlçe Başkanı Ercan S.'nin davasından dolayı Diyarbakır 2'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada firari olarak arandığı da öğrenildi.

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