HDP Esenyurt ilçe binasına terör operasyonu! Örgüte ait dev arşiv ele geçirildi

Bunun üzerine İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Ercan S., ve Dilan K'yı, "terör örgütü üyesi olmak" suçlamasıyla tekrar gözaltına aldı. Öte yandan yapılan incelemelerde ölen PKK'lıların adreslerinin HDP ilçe binasında bulunduğu öğrenildi. HDP içerisinde kurulan sosyal yardımlaşma birimi adı altında yapılan yardımların da ayrıntılarıyla bilgisayara kaydettileri ortaya çıktı.