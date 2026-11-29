İslam Memiş altın için kritik seviyeleri açıkladı! Gram ve ons altında son durum

Altın piyasasında geçen haftaki sert düşüşün ardından toparlanma hareketi başladı. Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, A Haber canlı yayınında gram ve ons altındaki son durumu değerlendirdi. Ons altında 3.750 dolar seviyesinin kritik direnç olduğunu belirten Memiş, kalıcı yükselişler için 3.880 doların üzerinde kapanışların önemine dikkat çekti. Gram altının haftayı 6 bin 114 liradan tamamladığını söyleyen Memiş, yatırımcıların 2027 yılı için planlama yapması gerektiğini ifade etti.