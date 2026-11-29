Emekli ve işçi için kritik ay aralık! Gözler Meclis ve asgari ücret görüşmelerinde
Milyonlarca işçi ve emekli için yılın son ayı kritik gelişmelere sahne olacak. İşçiler yeni yılda geçerli olacak asgari ücret zammına odaklanırken emeklilerin gözü Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne çevrilecek. Emekli maaşlarına yönelik düzenlemenin Meclis gündemine gelmesi bekleniyor. A Haber muhabiri Burcu Özüduru, canlı yayında merak edilen başlıkları aktardı.
Erkan SevenlerEditör
Erkan Sevenler ahaberinternet@ahaber.com.tr