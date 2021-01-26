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Son dakika: HDP Esenyurt İlçe Başkanları gözaltında! Terör destekçisi partiye büyük darbe

İlçe Başkanlığına düzenlenen operasyonun ardından gelen son dakika haberine göre HDP Esenyurt İlçe Eş Başkanları Ercan Sağlam ve Dilan Kılıç gözaltına alındı.Parti binasında teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın duvarlara yağlı boyayla çizilmiş resimleri bulunmuştu.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 26.01.2021 Güncelleme Tarihi: 26.01.2021
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Halkların Demokratik Partisi () İlçe Eş Başkanları Ercan Sağlam ve Dilan Kılıç'ın, ' örgütü üyeliği' suçlaması ile polis ekiplerince gözaltına alındıkları belirtildi.

BÖLÜCÜ TERÖR ÖRGÜTÜ ÜYELİĞİ

Haftasonu HDP Esenyurt İlçe Başkanlığı binasında bölücü terör örgütü /KCK'nın İmralı'da tutuklu bulunan elebaşı Abdullah Öcalan'ın resim ve posterlerinin yer aldığı gerekçe gösterilerek Sağlam ve Kılınç gözaltına alınmış, parti binasında arama gerçekleştirilmişti.

Önceki gün gözaltına alındıktan sonra savcılık ifadelerinin ardından salıverilen Erdal Sağlam ve Dilan Kılıç, "bölücü terör örgütü" üyeliği suçlamasıyla bu akşam saatlerinde yeniden gözaltına alınarak İstanbul Terörle Mücadele Şubesine getirildiği bildirildi.

EVLERİNDE ARAMA YAPILDI

Savcılık kararı doğrultusunda gözaltına alınan Kılıç ve Sağlam'ın evlerinde arama yapıldığı da aktarıldı. HDP Esenyurt İlçe Eş Başkanlarının İstanbul Terörle Mücadele Şubesindeki sorguları sürüyor.

Esenyurt HDP ilçe binasına terör operasyonu ESENYURT HDP İLÇE BİNASINA TERÖR OPERASYONU

GECE BASKINI YAPILMIŞTI

İlçe terörle mücadele şubesine bağlı ekipler HDP Esenyurt İlçe Başkanlığı'na gece baskını düzenledi. Dezenfekte çalışmalarının yapıldığı esnada İlçe Başkanlığı'nda teröristbaşı Öcalan'ın fotoğrafları görüntülenmişti.

PKK'NIN HÜCRE EVİ GİBİYDİ

İstanbul'un Esenyurt ilçesi HDP binasında dezenfekte çalışmaları yapan Belediye ekipleri çektikleri fotoğraflarla adeta PKK'nın hücre evini andıran o görüntüleri ortaya çıkarmıştı. HDP Esenyurt İlçe binasında çok sayıda teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın posterleri görüntülenmişti.

İLETİŞİM BAŞKANI ALTUN ÇAĞRIDA BULUNMUŞTU

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı İngilizce paylaşımında HDP Esenyurt İlçe Başkanlığı binasına düzenlenen operasyonun görüntülerine yer vererek, "Batı, HDP/PKK yalanlarını yaymayı bırakmalı ve gerçeği söylemeli" çağrısında bulunmuştu.

"HDP TERÖRİSTLERİ YÜCELTİYOR"

Fahrettin Altun, PKK'nın birçok terör saldırısı gerçekleştirdiğini, çocukları silahlandırdığını ve dünyaya şantaj yapmak için binlerce DEAŞ'lı teröristi cezaevlerinden çıkardığını vurgulayarak, "Bu alçakça saldırıları kınamayı reddeden HDP yetkilileri, intihar bombacıları da dahil olmak üzere teröristleri yüceltiyor ve PKK'lılar gibi hareket ediyor. Bu yüzden Kürt anneler HDP'nin Diyarbakır il binasının önünde protesto yapıyor. Batı, HDP/PKK yalanlarını yaymayı bırakmalı ve gerçeği söylemeli" ifadelerini kullanmıştı.

Ayrıntılar geliyor...

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Son dakika: HDP Esenyurt İlçe Başkanlığı'na gece yarısı terör baskını! SON DAKİKA: HDP ESENYURT İLÇE BAŞKANLIĞI'NA GECE YARISI TERÖR BASKINI!

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