Son dakika: HDP Esenyurt İlçe Başkanları gözaltında! Terör destekçisi partiye büyük darbe
HDP Esenyurt İlçe Başkanlığına düzenlenen operasyonun ardından gelen son dakika haberine göre HDP Esenyurt İlçe Eş Başkanları Ercan Sağlam ve Dilan Kılıç gözaltına alındı.Parti binasında teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın duvarlara yağlı boyayla çizilmiş resimleri bulunmuştu.
Halkların Demokratik Partisi (HDP) Esenyurt İlçe Eş Başkanları Ercan Sağlam ve Dilan Kılıç'ın, 'terör örgütü üyeliği' suçlaması ile polis ekiplerince gözaltına alındıkları belirtildi.
BÖLÜCÜ TERÖR ÖRGÜTÜ ÜYELİĞİ
Haftasonu HDP Esenyurt İlçe Başkanlığı binasında bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın İmralı'da tutuklu bulunan elebaşı Abdullah Öcalan'ın resim ve posterlerinin yer aldığı gerekçe gösterilerek Sağlam ve Kılınç gözaltına alınmış, parti binasında arama gerçekleştirilmişti.
Önceki gün gözaltına alındıktan sonra savcılık ifadelerinin ardından salıverilen Erdal Sağlam ve Dilan Kılıç, "bölücü terör örgütü" üyeliği suçlamasıyla bu akşam saatlerinde yeniden gözaltına alınarak İstanbul Terörle Mücadele Şubesine getirildiği bildirildi.
EVLERİNDE ARAMA YAPILDI
Savcılık kararı doğrultusunda gözaltına alınan Kılıç ve Sağlam'ın evlerinde arama yapıldığı da aktarıldı. HDP Esenyurt İlçe Eş Başkanlarının İstanbul Terörle Mücadele Şubesindeki sorguları sürüyor.
GECE BASKINI YAPILMIŞTI
İlçe terörle mücadele şubesine bağlı ekipler HDP Esenyurt İlçe Başkanlığı'na gece baskını düzenledi. Dezenfekte çalışmalarının yapıldığı esnada İlçe Başkanlığı'nda teröristbaşı Öcalan'ın fotoğrafları görüntülenmişti.
PKK'NIN HÜCRE EVİ GİBİYDİ
İstanbul'un Esenyurt ilçesi HDP binasında dezenfekte çalışmaları yapan Belediye ekipleri çektikleri fotoğraflarla adeta PKK'nın hücre evini andıran o görüntüleri ortaya çıkarmıştı. HDP Esenyurt İlçe binasında çok sayıda teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın posterleri görüntülenmişti.
İLETİŞİM BAŞKANI ALTUN ÇAĞRIDA BULUNMUŞTU
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı İngilizce paylaşımında HDP Esenyurt İlçe Başkanlığı binasına düzenlenen operasyonun görüntülerine yer vererek, "Batı, HDP/PKK yalanlarını yaymayı bırakmalı ve gerçeği söylemeli" çağrısında bulunmuştu.
"HDP TERÖRİSTLERİ YÜCELTİYOR"
Fahrettin Altun, PKK'nın birçok terör saldırısı gerçekleştirdiğini, çocukları silahlandırdığını ve dünyaya şantaj yapmak için binlerce DEAŞ'lı teröristi cezaevlerinden çıkardığını vurgulayarak, "Bu alçakça saldırıları kınamayı reddeden HDP yetkilileri, intihar bombacıları da dahil olmak üzere teröristleri yüceltiyor ve PKK'lılar gibi hareket ediyor. Bu yüzden Kürt anneler HDP'nin Diyarbakır il binasının önünde protesto yapıyor. Batı, HDP/PKK yalanlarını yaymayı bırakmalı ve gerçeği söylemeli" ifadelerini kullanmıştı.
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