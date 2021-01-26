Son dakika: HDP Esenyurt İlçe Başkanları gözaltında! Terör destekçisi partiye büyük darbe

PKK'NIN HÜCRE EVİ GİBİYDİ

İstanbul'un Esenyurt ilçesi HDP binasında dezenfekte çalışmaları yapan Belediye ekipleri çektikleri fotoğraflarla adeta PKK'nın hücre evini andıran o görüntüleri ortaya çıkarmıştı. HDP Esenyurt İlçe binasında çok sayıda teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın posterleri görüntülenmişti.

İLETİŞİM BAŞKANI ALTUN ÇAĞRIDA BULUNMUŞTU

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı İngilizce paylaşımında HDP Esenyurt İlçe Başkanlığı binasına düzenlenen operasyonun görüntülerine yer vererek, "Batı, HDP/PKK yalanlarını yaymayı bırakmalı ve gerçeği söylemeli" çağrısında bulunmuştu.

"HDP TERÖRİSTLERİ YÜCELTİYOR"

Fahrettin Altun, PKK'nın birçok terör saldırısı gerçekleştirdiğini, çocukları silahlandırdığını ve dünyaya şantaj yapmak için binlerce DEAŞ'lı teröristi cezaevlerinden çıkardığını vurgulayarak, "Bu alçakça saldırıları kınamayı reddeden HDP yetkilileri, intihar bombacıları da dahil olmak üzere teröristleri yüceltiyor ve PKK'lılar gibi hareket ediyor. Bu yüzden Kürt anneler HDP'nin Diyarbakır il binasının önünde protesto yapıyor. Batı, HDP/PKK yalanlarını yaymayı bırakmalı ve gerçeği söylemeli" ifadelerini kullanmıştı.

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