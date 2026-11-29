Balıkesir'in Kireç köyünde trenler 240 metrelik tünelden geçiyor

Balıkesir'in Dursunbey ilçesine bağlı Kireç köyü, doğal güzellikleri, meyve bahçeleri ve yöresel lezzetleriyle dikkat çekiyor. Köyün en ilginç özelliklerinden biri ise trenlerin yaklaşık bir asırdır 240 metrelik tünelden geçerek yerleşimin altından ilerlemesi. Mustafa Amca'nın 60 yılı aşkın süredir devam ettirdiği saz tutkusu ve kadınların hazırladığı geleneksel tirit yemeği de köyün kültürel zenginliğini ortaya koyuyor. A Haber muhabiri Vedat Sezer, Şehre Yakın programında Kireç köyünün hikayesini ekrana taşıdı.