Analiz | 28 Şubat'ın ikna odalarında neler yaşandı? Tanıklar anlattı, belgeler mercek altına alındı

28 Şubat sürecinde uygulanan başörtüsü yasakları ve ikna odaları, Türkiye'nin yakın tarihinde derin izler bıraktı. Üniversite kapılarında engellenen ve eğitimlerini sürdürebilmek için başörtülerini çıkarmaları yönünde baskıya maruz kaldıklarını anlatan kadınların yaşadıkları, dönemin tanıklıklarıyla yeniden gündeme geldi. Peki, ikna odalarında öğrencilere hangi sorular soruldu? Başörtülerini çıkarmaları için nasıl telkinlerde bulunuldu? İmzalamaları istenen taahhütnamelerde neler yer aldı? A Haber, 28 Şubat'ın ikna odalarını tanıkların anlatımları ve dönemin belgeleriyle analiz haberinde mercek altına aldı.