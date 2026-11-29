Brexit kararının üzerinden 10 yıl geçti! İngiltere Avrupa Birliği'ne geri mi dönüyor?

İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılma kararının üzerinden 10 yıl geçerken Londra ile AB arasındaki ilişkilerin geleceği yeniden gündeme geldi. İngiltere'nin AB ile yakınlaşma sürecinde gelinen son aşama merak konusu oldu. Peki, İngiltere'nin Avrupa Birliği'ne dönmesi mümkün mü? Londra için AB'nin kapıları yeniden açılacak mı? A Haber muhabiri Alpaslan Düven, sürece ilişkin ayrıntıları aktardı.